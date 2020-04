LORTIE, Marielle Lachance



Au CHSLD Yvonne-Sylvain, le 8 avril 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Marielle Lachance, épouse de feu monsieur Maurice Lortie, fille de feu dame Yvonne Latulippe et de feu monsieur Philémon Lachance. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil; ses enfants: Marc (Sylvie Girard), Josée, Bruno (Renée Garon) et Martin (Manon Dumais), ses petits- enfants: Guillaume, Mélissa, Marie-Eve, Sarah-Maude, Tristan, Charles-Étienne et ses arrière-petits-enfants: Béatrice et Samuel. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Réjeanne, ses autres frères et soeurs, feu Robert, feu Madeleine, feu Françoise, feu Jean-Claude (Huguette Soucy) et feu Louisette (Dennis Shareck) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Chère maman, tout au long de ta vie, tu t'es dévouée corps et âme pour le bien-être de tes enfants. Tu as toujours été présente pour nous. Nous ne te remercierons jamais assez pour ta générosité. Tu seras dans nos coeurs pour l'éternité. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Yvonne-Sylvain pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Québec G1S 3G3 tél.: 418-527-4294.