GOSSELIN, Marcel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 avril 2020, à l'âge de 92 ans et 7 mois, est décédé M. Marcel Gosselin, époux de feu dame Yvonne Turcotte. Il demeurait à St-Laurent Île d'Orléans. Il laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Sherley Barr), Gaétan; ses petits-enfants: David (Marie-Pier Roberge), Sharlène (Simon Brochu), Jérémi (Ann-Sophie Roberge), Marjolaine (Charles Potvin) et leur mère. Myriam (Alexandre St-Cyr), Gabriel (Kelly-Ann Perreault) et leur mère Isabelle Simard. Son arrière-petite-fille Élodie. Son frère, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Fernand (Bernadette Turcotte), Marie-Marthe (feu Arthur Blouin, Victorien Guay), feu Denise (Paul-André Drouin), André (Aline Lemelin), Claudette (Joseph Lapointe); son amie Armandine Dupuis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères, ses sœurs, ses beaux- frères et ses belles-sœurs de la famille Gosselin et Turcotte: Jean-Paul (Aghate Fortier), Roger (Françoise Lepage), Mariette (Emilien Pouliot). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite, 481 rue Franklin, Québec (Qc), G1K 2G8. Par téléphone au 1(800) 321-1433 / site internet : www.arthrite.ca/quebecLa direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire