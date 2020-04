CARRIER, Monique



Au CSSS de Portneuf, le 8 avril 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Monique Carrier, épouse de feu monsieur Jean-Guy Poulin, fille de feu madame Julia Bélanger et de feu monsieur Antonio Carrier. Elle demeurait à Cap-Santé.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel, France et Mario; ses petits-enfants: Yan et Keven; ses soeurs: Solange (feu Jean-Paul Racine), Colette (feu Eddy Whallen) et Murielle (Gaétan Chevanelle); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Manoir Cap-Santé pour leurs bons soins et à souligner le professionnalisme du personnel de l'Hôpital de St-Raymond.