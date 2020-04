DOMINGUE, Gérard



À l'Hôpital Jeffery Hale, Québec, le 7 avril 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Gérard Domingue. Né à St-Ludger de Beauce, le 14 janvier 1928, il était le fils de feu dame Azilda Grondin et de feu monsieur Napoléon Domingue. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son fils Alexandre (Karine Gosselin); son amie de cœur Huguette Grenier ainsi que ses enfants Sylvain Dumais (Christine Robitaille) et Manon Dumais (Martin Lortie); ses 8 petits-enfants; son frère et ses sœurs: Simone, Marie, Benoit, Soeur Pierrette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa fille Sylvie, ses parents Napoléon et Azilda ainsi que ses frères et sœurs: Paul, Lionel, Rollande, Charles, Madeleine et Yvonne. La famille remercie particulièrement le personnel de l'Hôpital Jeffery Hale pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de