DUBEAU, Pierre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 1er avril 2020, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Pierre Dubeau, époux de dame Claire Jacques. Né à Asbestos, le 26 février 1960, il était le fils de dame Huguette Roux et de feu monsieur Réal Dubeau. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.Outre son épouse Claire Jacques, monsieur Dubeau laisse dans le deuil ses enfants: Sammie Dubeau et Myriana Dubeau (Félix Delisle); les enfants de sa conjointe: Patrick Champagne (Claudia Maurais) et Jean-Philippe Champagne (Marie-Pier Chabot); de nombreux petits-enfants; ses frères et sa sœur: André Lefebvre (Hélène Lavigne), Yvan Dubeau (Nancy Atkinson), feu Yves Dubeau, feu Mario Dubeau, Marise Dubeau (Gilles Dionne); beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention et la qualité des soins apportés. Un merci spécial à tous les parents et amis pour leur sympathie manifestée depuis son décès. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), Tél. : 418-656-4999, Site : www.fondation-iucpq.org. Les funérailles sont sous la direction de