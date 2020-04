RUEL, Rollande



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 2 avril 2020 à l'âge de 71 ans et 11 mois, est décédée madame Rollande Ruel, fille de feu madame Blandine Brouard et feu monsieur Laurent Ruel. Elle demeurait à St-Charles-de- Bellechasse.Elle laisse dans le deuil ses frères: Denis (Jacqueline Langlois), Pierre (Diane Béland); ses neveux et nièces: Caroline (Ghislain Jacques), Stéphane (Isabelle Boutin), François (Geneviève Fournier), Linda (Éric Hébert), Guillaume (Catherine Guillemette); ses onze petits-neveux et nièces; oncle, tante; plusieurs cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Merci à sa tante Géralda Boutin qu'elle affectionnait, ses généreux voisins, l'association des personnes handicapées de Bellechasse, le dévouement du Dr Jean Falardeau, la pharmacie Manon Ruel et Marie-Ève Genois, les infirmières du CLSC: Isabelle Vallières et Josée Plante, l'équipe d'oncologie: Dr Jocelyn Roy et toutes les infirmières ainsi qu'à toutes les personnes qui ont été présentes durant ses derniers mois. Merci aussi à tout le personnel et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis qui ont pris soin d'elle durant les dernières semaines de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison de soins Palliatifs du Littoral de Lévis, 5445 rue St-Louis 2e étage Lévis (Québec), G6V 4G9 ou en ligne mspdulittoral.com. La direction des funérailles a été confiée à la