DESGAGNÉS, Solange



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 9 avril 2020, à l'âge de 66 ans et 10 mois, est décédée madame Solange Desgagnés, fille de feu dame Jeanne Tremblay et de feu monsieur Jean-Paul Desgagnés. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Jean- Michel (Maude Fiset-Bédard); son petit-fils adoré Arnaud; ses frères et sœurs: Gilles (Diane Dumont), André, Marc, feu Ghislaine et Alain. Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ses précieuses amies. La famille tient à remercier l'équipe des soins intensifs et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca.