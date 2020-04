LEVESQUE, Laurette Giguère



Aux Jardins du Manoir, Québec, le 1er avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Laurette Giguère, épouse de feu monsieur Paul A. Levesque. Née à Québec, le 4 juillet 1934, elle était la fille de feu dame Cécile Giguère et de feu monsieur Eugène Giguère. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.Madame laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Lucie Collin), Francine (Gérard Bastien), Sylvie (Jean Despaux); ses petits-enfants: Philippe Fournier (Catherine Poulin), Isabelle Fournier (Paulo Pessoa Heleno), Marie-Pierre Despaux (François Dufour-Turbis), Vincent Despaux; ses arrière-petits- enfants: Léane et Viktor; ses sœurs: Denise, Monique (Jacques Bouchard), Henriette; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Giguère et Levesque: Jeannine Gendron, Shirley Dion, Jean-Marc Boucher, Évelyne Bélanger, Clermont Desmarais, Louise Arsenault; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères: Gilles et Serge, sa soeur Raymonde et ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Giguère et Levesque. La famille remercie tout le personnel des Jardins du Manoir pour les bons soins spécialement à Natalie, Aida, Julie et les anciens employés Étienne, Océanne, Annick et Sonia. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site: www.societealzheimerdequebec.com, Tél. : (418) 527-4294. Les funérailles sont sous la direction de