GINGRAS, Lucien



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 8 avril 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Lucien Gingras, époux de feu dame Claire Bégin, fils de feu monsieur Paul-Émile Gingras et de feu dame Maria Paquet. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Jocelyne Arsenault), Lucie (Raymond Simard), Jacques (Lisa Holtz) et Chantal (Sylvain Rioux); ses 12 petits-enfants, ses huit arrière-petits-enfants, ses beaux-frères: Philippe Bégin et André Bégin (Jocelyne Corbin) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un merci spécial à Monsieur Claude Gingras et Claire Fortier pour leur amitié et leur dévouement envers notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec (Québec) G1S 1C1, tel. : (418) 687-6084, https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/