GAGNON, Andréa



À la Résidence Odette Blanchet de Sainte-Perpétue, le 6 avril 2020, à l'âge de 90 ans est décédé monsieur Andréa Gagnon, époux de feu dame Marguerite Vaillancourt, demeurant à Sainte-Félicité, comté de L'Islet. Il était le fils de feu dame Alberta Lord et de feu monsieur Alfred Gagnon. Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Ginette Bernier), Mireille (René Pelletier), Violaine, Suzanne (René Bélanger) et Stéphan (Katia Grégoire); ses petits-enfants: Marie-Hélène (Claude Giguère) et Émilie Gagnon (Karl Laliberté), Nicolas (Sylvie Allaire), Jérémie et Claudia Pelletier (Maxime Mercier), Frédérique Gagnon; son arrière-petit-fils: Zack Mercier. Il était le frère et le beau-frère de: feu Rolland (Adriana Litalien), feu Léo, feu Roger (feu Alfreda Gibson), feu Paul-Émile (feu Blanche Paré, Dolorès Caouette), feu Julien (feu Françoise Pelletier), Yvette (feu Philippe Bélanger), feu Julienne (Joseph St-Pierre), Lucille (Oscar Vaillancourt), Lucette (feu Raymond Leblanc, Edouard Dupont), René (Jacqueline David), l'abbé Maurice et Lise (feu André Gamache); de la famille Vaillancourt: feu Romuald (feu Nicole Vaillancourt), feu Gemma (feu Raymond Bourgault), feu Laurette (feu Jean-Baptiste Bourgault), feu Alyre (feu Marie-Marthe Gamache), Élisée (Anne-Marie Bélanger), Solange (Claude Leblanc), Gisèle (feu Raymond Jalbert), Bertrand (Lucie Pelletier), Denise (Robert Chouinard), feu Paul-André (feu Francine Gauthier). Sont aussi affectés par son départ, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à madame Denise Bourgault pour sa présence constante et son immense soutien, à ses anges gardiens qui ont pris soin de lui au cours de la dernière année, à l'ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile ainsi qu'à l'ensemble du personnel de la Résidence Odette Blanchet pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430 rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0.