THIBAULT, Denise



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 mars 2020, à l'âge de 70 ans et 5 mois, est décédée Mme Denise Thibault, fille feu Gertrude Vézina et de feu Paul-Henri Thibault. Elle demeurait à Lévis (secteur Lauzon). Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Mariette (feu Clément Breton), André (Marthe Pépin), Marcel (Michelle Nault), Gilles (Hélène Desjardins), Rolande (Yves Trottier), Jean (Diane Bourassa), feu Réjean, Alain, René, Claudette (René Lepage), Jocelyn (Noëlla Bilodeau), Guy (Marie Dion), Lyne (Daniel Gasse); ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille se réunira, au printemps prochain, pour l'inhumation des cendres au cimetière de Beaumont. La famille tient à remercier tout le personnel du l'Hôtel-Dieu de Lévis et particulièrement les médecins et le personnel infirmier du 8e étage pour les bons soins prodigués.