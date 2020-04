MERCIER, Ulric



Au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 9 avril 2020, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Ulric Mercier, époux de madame Jeanine Deblois, fils de feu Marie-Clara Mercier et de feu Napoléon Mercier. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Gilles, Yvan (Francine Deblois), Danièle (Serge Vézina), Sylvie (Christian Dubois); ses petits-enfants: Jean-Sébastien, Sophie, Marilou, Marie, Carl, Amélie-Audrey, Charles et leur conjoint et conjointe; ses arrière- petits-enfants: Sarah, Galabriel, Léia, Amy, Loic, Juliette, Mathieu, Arthur et Maël; ses frères et soeurs: Rita, feu Paul-Émile, Jean-Louis (Jeannine Lord), feu Philippe, feu Albert, Irenée (Marcelle Sabourin), Édouard (Mance Létourneau); ses beaux-frères et belles-soeurs: François Deblois (Yvette Laplante), Denise Deblois (Philippe Doyon), feu Diane Deblois (feu Louis Savoie), feu Hubert Deblois (Madeleine Poulin), Hélène Deblois (Antonin Gagnon), Albert Deblois (feu Denise Lefebvre), Clermont Deblois (Odette Grondin), Céline Deblois (Henri Gagné), feu Benoit Deblois (Claire Pelchat), Lise, Lorraine et Raymonde Deblois; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'UP-3 CHSLD Champlain-Chanoine-Audet pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du CHC-Chanoine Audet, 2155, chemin du Sault, Lévis, G6W 2K7.