PIOLAIN Francine Nelson



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 avril 2020, à l'âge de 75 ans et 7 mois, est décédée Francine Nelson Piolain. Née le 17 août 1944, à Dame-Marie (Haïti), elle était la fille de Louis Nelson et de Neltise Nelson. Elle laisse dans le deuil son époux Henri qu'elle a tant chéri et soutenu, ses enfants bien-aimés: Jean-Luc, Josiane (Louis Laflamme), Christiane (James Rouzier); ses petits-enfants adorés: Olivier, Édouard, Philippe, Madison, Logan, Noa; ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que des amis(es).Grand merci aux spécialistes, aux médecins et au personnel dévoué des hôpitaux l'Hôtel-Dieu, Laval, l'Enfant-Jésus et à celui de la polyclinique de L'Ancienne-Lorette!