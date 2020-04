À 200 jours de l’élection, les démocrates peuvent espérer

Que vous soyez des partisans du président ou que vous espériez sa défaite en novembre, on peut convenir que les résultats des sondages réalisés à la mi-avril risquent d’évoluer d’ici à l’élection. Il serait par contre étonnant d’en dégager des tendances particulièrement fortes en raison de la polarisation. Nous savons tous qu’il y a peu d’indécis et que les électeurs, en grande majorité du moins, ont déjà arrêté leur choix.

C’est le site The Hill qui publiait ce matin des informations qui peuvent permettre aux démocrates d’espérer une victoire. Rien pour être particulièrement confiant et modérer ses ardeurs, mais des coups de sonde qui pointent en direction d’une victoire qui ne se limiterait pas qu’à la présidence.

Tout d’abord, The Hill souligne une situation que j’ai déjà évoquée. Non seulement Joe Biden devance Donald Trump dans les sondages nationaux, mais aussi là où ça compte, dans les États pivots. Son équipe ne peut que se réjouir des avances en Floride, en Arizona, au Michigan, au Wisconsin, en Pennsylvanie et en Caroline du Nord.

Quand on compare ses appuis à ceux d’Hillary Clinton vers la même période en 2016, Biden est dans une position avantageuse. De plus, l’ancien vice-président jouit d’un avantage supplémentaire puisque le parti est déjà regroupé autour de lui et que ses anciens adversaires des primaires, incluant Sanders et Warren, sont déterminés à assurer sa victoire.

L’optimisme aussi s’explique par les fortes probabilités que les démocrates gardent le contrôle de la chambre des représentants. Il faudrait que les républicains regagnent au moins 20 sièges pour prendre le contrôle et détrôner la speaker Nancy Pelosi. Aucun scénario ne va dans cette direction.

Biden pourrait aussi obtenir une prime qui faciliterait son travail puisque certains sondages indiquent des luttes serrées pour trois sénateurs républicains dont le siège en est jeu. Il y a loin de la coupe aux lèvres, mais plusieurs courses seront serrées. Les plus passionnés d’entre vous devraient surveiller les campagnes des républicains Cory Gardner (Colorado), Martha McSally (Arizona) et Susan Collins (Maine). Dans les trois états concernés, les démocrates ont réalisé des gains importants qui mettent en péril la réélection de ces sénateurs. D’autres républicains sont dans la mire des stratèges démocrates et on se livrera une véritable guerre.

Comme je le mentionnais au début du billet, nous ne sommes qu’en avril. La situation est très volatile aux États-Unis et Donald Trump jouit encore de deux grands avantages. Il dispose d’une véritable fortune et, lorsque les coffres sont pleins, on peut s’entourer des meilleurs gestionnaires de campagne et d’une véritable armée pour assurer une présence soutenue et efficace sur les réseaux sociaux.

Finalement, le président est toujours dans le siège du conducteur. Contrairement à Biden, il a une influence directe sur la situation et les projecteurs sont constamment braqués dans sa direction. C’est ce qui explique que son entourage immédiat souhaite qu’il apporte des modifications au déroulement de ses points de presse.

Deux inconnues doivent cependant être considérées dans l’équation : la propagation de la COVID-19 et la relance économique. Tout est donc encore possible.