BOUDREAULT, Éva



Au CHUL de Québec, le jeudi 9 avril 2020, est décédée à l'âge de 92 ans, madame Éva Boudreault, épouse de feu monsieur Fernand Martin. Elle était la fille de feu monsieur Zélada Boudreault et de feu dame Virginie Dallaire. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Nicole Mainville), Daniel (Nicole Grimard), Gilles (Lucie Carrier) et Louis (feu Martine Morissette); ses petits-enfants: Francis (Nancy Lévesque), Benoît (Mélanie Bilodeau), Olivier (Andréanne Brousseau), Ariane (Olivier Moreau), Dave et Cynthia (Tommy Tellier); ses arrière-petits-enfants: Isaak, Charlie, Lauralie, Alexis et Raphaël; ses frères et sa sœur: Albéric Boudreault (Reina Boudreau), Jacques Boudreault et Colombe Boudreault; ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Champlain des Montagnes, pour leur dévouement ainsi que pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel