Action collective de plus de 2 M$ contre le CHSLD Herron

La fille d’une aînée décédée à la résidence Herron la semaine dernière vient d’intenter une action collective de plus de 2 millions $ contre le CHSLD privé, qu’elle accuse de grave négligence ayant coûté la vie à 31 résidents en un mois.

« Les responsables ont abandonné les résidents et ont agi en mépris de leurs vies, de leur santé, et de leur dignité en les assujettissant à un traitement dégradant et inhumain », déplore Barbara Schneider dans le document de cour obtenu par Le Journal.

La Montréalaise, dont la mère Mary Schneider est décédée le 10 avril dernier, ne décolère toujours pas à en croire le document de cour.

« [La négligence des responsables] a causé la mort de résidents, du chagrin et de la douleur aux proches, de la souffrance et de l’anxiété aux autres résidents », indique la poursuite déposée par le cabinet Kugler Kandestin.

Conditions inhumaines

Mme Schneider explique que sa mère a intégré le CHSLD privé en février dernier, au coût de 4500 $ par mois. Elle lui parlait plusieurs fois par jour et allait la visiter régulièrement. Puis, à partir du 24 mars, tout aurait changé.

« Plus personne ne répondait au téléphone et quand Mme Schneider réussissait à joindre quelqu’un, elle se faisait dire que sa mère ne pouvait pas lui parler », indique le document de cour.

Puis, le 8 avril, elle a appris que sa mère était infectée. Et grâce à une infirmière de St Mary, elle a finalement pu lui parler par visioconférence.

« Elle ne pouvait pas croire à quel point l’état de sa mère s’était détérioré », est-il indiqué.

Pas seule

Mais le cas de Mme Schneider n’est pas unique, rappellent les avocats en soulignant que quand le CHSLD a été mis sous tutelle, des infirmières ont découvert des scènes d’horreur.

« Certains étaient déshabillés, sévèrement mal nourris, déshydratés, sans médicaments et laissés dans leurs excréments », est-il expliqué.

Rappelant que le cas de sa mère n’était pas unique, Mme Schneider a ainsi demandé d’intenter une action collective contre le CHSLD Herron mais aussi contre le groupe Katasa, qui détient la résidence, ainsi que le Holding appartenant au propriétaire Samir Chowieri.

Elle réclame 2 millions $ à partager entre les résidents et les héritiers de ceux qui sont décédés, ainsi que 25 000 $ en dommages à chaque résident, en plus du remboursement des frais pour les mois de mars et avril.

Les membres des familles touchées devraient recevoir chacun 10 000 $, conclut le document de cour.