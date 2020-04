GUAY, Roland



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 mars 2020, à l'âge de 85 ans et 2 mois, est décédé monsieur Roland Guay, fils de feu madame Juliette Roger et de feu monsieur Joseph Élie Guay. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Ange-Albert (Alice Turmel), Thérèse (feu Roméo Noreau), feu Fleurette (feu Gérard Fortin), feu Charlotte (feu Clermont Carrier), Jeanne-D'Arc (André Blouin), feu Paul-Eugène (Lise Landry), Jean-Noël (feu Colette Tremblay), feu Jean-Marie (Colette Cunningham), Anita, Murielle et Léo; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le Dr Bernard Boutet, toute l'équipe du CLSC de Lévis, le personnel soignant du 9ième étage ainsi que celui de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec Téléphone : 418 835-7188 Courriel : info@fhdl.ca Site web : www.fhdl.ca