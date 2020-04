Au Michigan, des partisans de Trump manifestent contre le confinement

Alors que la gouverneure démocrate du Michigan Gretchen Whitmer annonçait le prolongement des mesures de confinement pour son État jusqu’au 30 avril, des partisans du président ont défilé dans les rues pour déplorer ce qu’ils présentent comme un abus de pouvoir.

Le Michigan compte 28 000 cas de personnes infectées par la COVID-19 et le nombre de décès liés à la pandémie s’y élève à un peu plus de 1900. Encensée pour sa réponse rapide et la vigueur des mesures déployées, Mme Whitmer figurerait sur la liste des candidats à la vice-présidence de Joe Biden.

Si on observe sa gestion de la crise, c’est d’abord pour mesurer l’efficacité de son action pour limiter la propagation et sauver des vies, mais il est indéniable qu’il y aura également des retombées politiques. Le Michigan est un État pivot (un swing state) et les démocrates espèrent regagner la confiance des électeurs. Si Gretchen Whitmer démontre des qualités de leader et un bon jugement, elle pourrait bien rejoindre Joe Biden sur le ticket.

Le Michigan impose des mesures de confinement parmi les plus sévères. Pour la gouverneure, ces mesures, et les amendes salées distribuées aux contrevenants, sont justifiées par la situation. Son État est le troisième aux États-Unis pour le nombre de cas.

Les manifestants qui se sont déplacés par milliers ont enfreint plusieurs des règles de confinement. Ils ont refusé de porter des maques et n'ont pas respecté les consignes d'espacement social. Vous devinez que, s’ils étaient des centaines, ou des milliers à certains endroits, ils n’ont pas non plus respecté l’interdiction de rassemblements.

Les manifestants exigent plus de souplesse de la part de la gouverneure, avançant que toutes les régions de l’État et tous les emplois ne devraient pas être soumis aux mêmes règles. On exige le retour au travail de nombreux travailleurs. Comme le président devrait annoncer aujourd’hui comment il compte relancer l’économie américaine sous peu, les manifestants redoublent d’ardeur.

Le Canada et le Québec sont également confrontés à une réflexion sur l’assouplissement des règles de confinement et la question est sensible. Quand et comment procéder, alors que le virus sévit toujours?

La donne est un peu différente au Michigan et dans plusieurs autres États américains, puisqu’on n'y a pas encore accès à un nombre suffisant de tests de dépistage. Impossible d’avoir une vision un peu plus réaliste de l’ampleur de la propagation. A-t-on véritablement atteint le sommet de la courbe?

Les manifestations au Michigan mettent également en lumière les divisions entre les zones urbaines et les zones rurales. L’écart dénoncé depuis longtemps entre ces deux réalités est exacerbé par la COVID-19. Les zones rurales étant moins touchées, elles souhaitent un retour plus rapide à une vie un peu plus normale. Les zones urbaines (surtout Detroit), beaucoup plus populeuses, sont encore au cœur de l’épidémie.

On voit donc une fois de plus se profiler la lutte politique qui influencera l’issue de la campagne 2020. Les démocrates sont plus populaires dans les zones urbaines et les banlieues, alors que Donald Trump et les républicains dominent dans les zones rurales.