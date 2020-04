Au Royaume-Uni, les minorités davantage touchées par le coronavirus

« Quand mon père est mort du coronavirus, des amis ne portant ni masque ni gants voulaient nous serrer dans leurs bras », raconte Amer Awan. Selon ce quadragénaire d’origine pakistanaise, les traditions et la culture propres à certaines minorités les rendent plus vulnérables à la pandémie de coronavirus.

Ce promoteur immobilier de Birmingham (centre) de 44 ans a dû prendre la semaine dernière la difficile décision de débrancher le respirateur qui maintenait en vie son père Nazir, 68 ans, venu du Pakistan il y a 56 ans vivre au Royaume-Uni.

Mais cela ne suffit pas à expliquer pourquoi les communautés noires, asiatiques ou d’autres minorités ethniques forment le tiers des patients les plus atteints par le coronavirus à l’hôpital, selon une étude du Centre de recherche et d’audit national sur les soins intensifs (ICNARC).

Or elles ne représentent que 14 % de la population en Angleterre et au Pays de Galles.

Pour le docteur Chaand Nagpaul, à la tête de l’Association médicale britannique, c’est « extrêmement inquiétant et perturbant ».

« On nous dit que le virus ne fait pas de discrimination entre les individus mais les personnes issues des minorités ethniques notamment les Noirs et les Asiatiques sont sur-représentées parmi les cas les plus sévères », a-t-il dénoncé récemment dans le quotidien The Guardian.

Même chose au sein du personnel soignant. Dr Alfa Sa’adu, Dr Jitendra Rathod, Dr Mohamed Sami Shousha, Dr Syed Haider...: les dix premiers médecins morts du coronavirus au Royaume-Uni étaient tous issus de l’immigration.

« La mort de ces dix docteurs n’est pas une coïncidence », ont dénoncé plusieurs députés de l’opposition travailliste dans une lettre adressée au ministre de la Santé Matt Hancock, réclamant « urgemment » une enquête gouvernementale.

Le directeur du cercle de réflexion British Future, Sunder Katwala, explique à l’AFP qu’ » un nombre élevé de Philippins sont touchés (par le coronavirus) parmi les infirmiers, brancardiers et autres membres du personnel des hôpitaux », d’une façon totalement « disproportionnée » par rapport à leur présence au sein du service public de santé britannique (NHS).

« Vus comme des étrangers »

« Tragiquement, les personnes qui étaient venues faire leur vie ici constituent un nombre disproportionné des morts (du coronavirus) au sein du NHS », a reconnu dimanche M. Hancock, tandis qu’un porte-parole de Downing Street a annoncé jeudi l’ouverture d’une enquête.

Cela s’explique en partie par leur forte présence au sein du personnel médical. Ainsi, les deux infirmiers salués dimanche par le premier ministre Boris Johnson en quittant l’hôpital où il était soigné contre le Covid-19 venaient l’un du Portugal, l’autre de Nouvelle-Zélande.

Comme eux, 12 % des soignants au Royaume-Uni sont des immigrés, selon l’Office national des statistiques. À Londres, une des zones les plus touchées par l’épidémie, cette proportion atteint 23 %.

« Les docteurs issus de minorités luttent souvent pour un traitement égal et sont encore vus comme des étrangers par leur chef, dont ils ne reçoivent pas le soutien nécessaire », affirment les députés travaillistes dans leur lettre, s’appuyant sur une étude du NHS constatant qu’ils sont « deux fois moins susceptibles de se plaindre », notamment d’un manque d’équipement.

Travailleurs clefs

Côté patients, ces statistiques alarmantes résultent d’un mélange entre prédispositions génétiques et facteurs sociaux culturels.

Les personnes venant « d’Asie du Sud-Est vivent généralement dans des endroits plus défavorisés et sont plus sujettes au diabète et aux maladies cardiovasculaires », explique le docteur Kamlesh Khunti, qui a dirigé l’étude de l’ICNARC.

Mais pour le docteur Zubaida Haque, les personnes issues des minorités sont surtout « plus susceptibles d’occuper des emplois mal payés et d’être des travailleurs clefs » (livreurs, transport, personnel de santé, personnel de nettoyage). Ce qui « les met davantage en contact avec le coronavirus et augmente ainsi le risque de maladie grave et de décès », a-t-elle expliqué à la BBC.

À cela s’ajoute le fait qu’ils vivent plus souvent « en famille élargie ». « Parfois, on peut avoir jusqu’à quatre générations vivant sous le même toit », explique Amer Awan, soulignant que « certaines personnes dans nos communautés ne prennent pas assez au sérieux » les mesures de distanciation sociale.

Dévasté de n’avoir pu « prendre sa mère dans les bras » depuis le décès de son père, il est cependant déterminé à montrer l’exemple: « Notre communauté doit prendre les choses en main. Nous devons agir, ou alors nous verrons les chiffres encore augmenter ».