NADEAU, Roger



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 avril 2020, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Roger Nadeau, époux de dame Janet Turpin, fils de feu dame Cécile Lavoie et de feu monsieur Gaston Nadeau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Janet Turpin; ses enfants: Isabelle (Guillaume Ouellet) et Jean-François (Jade Leblanc), sa petite-fille adorée Jeanne; sa sœur Louise, le père de sa petite-fille Dave Lévesque (Sarah Belleville), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, sans oublier ses nombreux ami(e)s et collègues de travail. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec, plus particulièrement son hémato-oncologue Dr Félix Couture et son infirmière Laurie Lavoie, sans oublier son médecin des soins intensifs Dre Stéphanie Leclerc pour leur attitude bienveillante, leur humanisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Rêve d'Enfants, 206-245, rue Soumande, Québec (Qc), G1M 3H6, tél. :418-650-2111.