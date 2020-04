GAGNON, Jeannine Boulianne



Au CHSLD de Lévis, le 8 avril 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Jeannine Boulianne, épouse de feu monsieur Marcel Gagnon. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: France (Normand Provençal), Justin (Mireille Thiboutôt), Colette (Jean Théberge) et Gina; ses petits-enfants: Étienne (Marie-Hélène Caron) et Christian Provençal (Élicie Lahaie), Marie-Ève (Gabriel Turner) et Nicolas Gagnon (Martine Picard), Philippe (Jessica Poliquin) et Antoine Théberge, Karina et Marie-Kristine Arseneau; ses arrière- petites-filles: Érika, Joëlle, Charlotte, Alice et Laure; ses frères et soeurs: feu Aliette (feu Welly), Gemma (feu Rosaire), feu Bertrand (feu Lili), Rolande (feu Roland), Léo (Rolande), feu Rémi, Alfred, feu Cécile (Benoît), Jacques (Claudette), Jeanne (Roger), Martine (Jean) et Claire (feu Jean-Guy); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gagnon: feu Rosaire (Gemma), feu Rosianne (feu Gérard), Fernand, feu Yvonette (Paul), feu Claude (Dolorès), Vivianne (Pierre), Raymond (Cécile), Jacques (Jeannine), Marc (Carole), Bruno (Constance), Michel (Madeleine) et Odette (Jean-Guy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Tous nos sincères remerciements au personnel du CHSLD de Lévis qui a apporté soins et affection à notre mère tout au long de son séjour. Plus particulièrement, en cette période de pandémie, tout l'amour et les petites délicatesses que vous lui avez apportés, lorsque nous ne pouvions pas la visiter, sont inestimables. Vous êtes des anges. Mille fois merci! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam).