CAYER, Denis



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel- Dieu de Québec, le 28 février 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Denis Cayer, fils de feu François Cayer et de feu Aline Rochette, il demeurait à Lac Sergent.Il a été confiée à laDenis laisse dans le chagrin son amie Guylaine Chiasson, ses frères: Léo (feu Line Matte, Lucie Hardy) et Alain (Andréanne Alain); sa filleule Mylène (Benoit Deschamps); son neveu Frank (Amélie Canac Marquis), sa filleule Julie Chandonnet (Ian Genest), ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines des familles Cayer et Rochette et plusieurs amis. Il était également le frère de feu Jean-Yves. À quelques minutes de son départ, réconforté par la présence de ses proches, Denis a pu exprimer sereinement son amour pour chacun et l'importance du lien qui les unissait. Un remerciement sincère à son amie Guylaine qui est demeurée à ses côtés jusqu'à la fin. Ses fidèles amis pour leur présence assidue et tellement réconfortante dans ces moments difficiles ainsi que le personnel soignant en oncologie et des soins palliatifs pour leur empathie et les bons soins prodigués, particulièrement à la Dre Marjolaine Tremblay. Également grande reconnaissance pour les services du CLSC de St-Raymond. L'expression de votre amitié envers Denis peut se traduire par un don à la fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec, QC G1K 6M7, (418) 524-2626. Des formulaires seront disponibles au salon.