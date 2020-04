LECLERC, Yvan



Au Centre d'Hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 8 avril 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Yvan Leclerc, fils de feu monsieur Laurier Leclerc et de feu dame Fleurette Therrien. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières et était natif de Saint-Casimir.Monsieur Leclerc laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Michel (feu Marie Bertrand), Roger (Louise Lefebvre), Réjean, Mario (Sandra Nicholls), Hélène (feu Ronald Gingras), Bernard, Marie- Andrée et Marie-Josée (Gérald Perreault); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Monsieur Leclerc est allé rejoindre ses frères décédés: Daniel et Jean-François. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.