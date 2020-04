RATTÉ, Pierrette



À la résidences Les Jardins Logidor, le 13 avril 2020, à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédée madame Pierrette Ratté, épouse de feu Armand Blais, fille de feu madame Simone Bourbeau et de feu monsieur Eugène Ratté. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Renée Fortin), Daniel (feu Hélène Roy), Dominique (René Pelletier) et Jean-Luc; ses petits-enfants: Christian, Alain, Gabriel, Frédérick, Émilie, Alexandre, Katherine, Nicolas, Félix-Antoine et Simone; ses 15 arrière-petits-enfants dont elle était si fière; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Merci à tous les membres du personnel soignant des Jardins Logidor de Sainte-Foy pour leurs excellents soins et leur grande sollicitude. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Moisson Québec, 2125, Rue Hertz, Québec, QC G1N 4E1 Téléphone: 418 682-5061 Télécopieur: 418 682-3549 Courriel: info@moissonquebec.com Don en ligne : https://dons.moissonquebec.com/in-memoriam/