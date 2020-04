Beauce: Un marathon pour la COVID-19

Au lieu de s’aligner au départ de son 8e marathon de Boston lundi prochain, un Beauceron de 66 ans va courir 42,2 kilomètres dans sa municipalité pour aider à amasser des denrées pour Moisson Beauce.

Réjean Paradis devait participer à son 40e marathon en carrière le lundi 20 avril 2020 aux États-Unis.

Avec la crise de la COVID-19 et le report de la 124e édition de l’événement au 14 septembre prochain, ce spécialiste de la course à pied cherchait depuis une façon d’aider sa communauté.

M. Paradis enfilera donc ses espadrilles vers 9 h chez lui, à Saint-Zacharie, une municipalité d’un peu plus de 1600 citoyens, située à une trentaine de kilomètres de Saint-Georges, près de la frontière américaine. Afin de respecter les règles en vigueur, il ne veut pas être accompagné sur son chemin.

En solitaire

«Je vais courir seul parce que je ne veux pas de rassemblement. J’aurai probablement quelqu’un pour le suivre en voiture. J’ai un trajet d’environ 10 kilomètres dans les rues de mon village. Des gens ont faim et les demandes alimentaires ont augmenté», explique le sportif.

Photo courtoisie

Le but est d'amasser des denrées non périssables et des dons pour redonner aux gens dans le besoin.

Trois commerces ont été ciblés comme points de dépôt.

Le «marathonien des bonnes causes» n’a pas d’objectif précis. Il ne souhaite pas non plus courir très rapidement.

«Je vais ça sans pression en arrêtant chercher des dons calmement. J’ai déjà fait des marathons autour de 3 h – 3 h 15 mais ce n’est pas le but de l’activité», lance M. Paradis.

Le club des courailleux et l’organisation de Courir la Beauce ont déjà remis la somme de 3000 $ à Réjean Paradis pour son défi.

Pour faire un don, cliquez ici.