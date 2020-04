Brad Marchand ne fait plus dans le «trash talk»

Selon ses dires, l’attaquant des Bruins de Boston Brad Marchand n’insulte plus ses adversaires sur les patinoires de la Ligue nationale de hockey (LNH).

La petite peste a pourtant été élue comme meilleur «trash-talker» par ses paires du circuit Bettman, et ce, pour une deuxième année consécutive dans le sondage réalisé par l’Association des joueurs de la LNH.

«Je ne fais plus vraiment ma langue sale», a dit Marchand dans une vidéoconférence tenue jeudi. Il y a trop de micros et il y a aussi les arbitres. Ce n’est plus de cette génération. Je ne suis plus vraiment intéressé par ça maintenant.»

Le représentant des Bruins admet toutefois qu’il a été assez bon pour déconcentrer ses adversaires par le passé.

«J’ai eu plusieurs gars avec de bonnes répliques à l’époque», a indiqué celui qui joue dans la LNH depuis la campagne 2009-2010.

Marchand a aussi exprimé qu’il ne s’en prenait jamais verbalement à son compagnon de trio Patrice Bergeron.

«Je ne le ferais absolument jamais ça, a-t-il dit. Je ne mords pas la main qui me nourrit. Je suis un peu plus intelligent que ça.»

«Je pense que le plus proche que nous n’avons jamais été de nous chicaner, c’est quand Pasta (David Pastrnak) et moi, nous nous mettons à nous enguirlander. Bergy doit nous crier dessus pour que tous les deux nous arrêtions», a ajouté le natif de Halifax.

Avant la pause dans la LNH en raison de la COVID-19, Marchand connaissait encore une excellente campagne. Il avait amassé 28 buts et 59 aides pour 87 points en 70 parties.