«Ça, c’est la réussite, ne pas payer sa Ferrari», affirme Olivier Primeau

N’en déplaise à ses détracteurs, le copropriétaire du Beachclub, Olivier Primeau, n’a pas l’intention de cacher les symboles de sa réussite, bien au contraire.

«Dans le temps, mon père, sa Porsche, il la cachait en arrière du IGA [familial] pour que le monde ne pense pas que l’on vende les bines trop cher dans notre IGA. À c’t’heure, moi, ma Ferrari, je la mets en avant pis je m’en crisse. Je ne la paye même pas en plus, tu t’imagines comment c’est frais? Ça, c’est la réussite, ne pas payer sa Ferrari», a lancé l’entrepreneur en entrevue pour le balado Tire-toi une bûche avec Master Bougaricci, à QUB radio.

Discutant entre autres de son succès avec l’animateur Master Bougaricci, Olivier Primeau a souligné que «toute la nouvelle génération», aujourd’hui, «aimait voir la réussite» et qu’il n’y avait donc plus de gêne à en faire la démonstration.

«[De nos jours] tu suis des rappeurs sur Internet, ils montrent leur cash. Tu es content de liker, tu as réussi, tu es riche. Je pense que c’est plus ça, à c’t’heure. Je me promène avec des souliers à 2000$ [...] ça fait quoi. C’est juste de l’argent, on est là pour avoir du fun», a confié le copropriétaire du Beachclub, se définissant comme un «grand matérialiste».

Toujours au sujet de sa réussite, il a soutenu que certaines personnes affirmaient encore qu’il ne faisait que marcher dans les traces de son père, mais que cela était de moins en moins fréquent.

«J’en entends encore, des "ton père était là avant toi". Oui, c’est vrai, mais je l’entends bien moins. Ce n’est même plus comparable», a-t-il précisé.

«Quand tu es dans une famille qui a réussi, pis que toi, tu ne fais rien, le monde, ils te jugent. Quand tu es dans une famille qui a réussi pis que tu réussis, les gens disent que c’est à cause de ta famille. Tu ne peux pas t’en tirer», a ajouté l’entrepreneur, en riant.