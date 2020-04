CLOUET, Eveline Audet



Au CHSLD Le Faubourg, Québec, le 10 avril 2020, à l'âge de 91 ans et 4 mois, est décédée dame Eveline Clouet, épouse de feu monsieur Charles Audet. Née à Beauport le 7 décembre 1928, elle était la fille de feu dame Malvina Garneau et de feu monsieur David Clouet. Elle demeurait à Québec. Étant donné les circonstances actuelles, la famille immédiate se réunira pour une cérémonie privée. Le corps sera inhumé au cimetière Ste-Thérèse de l'Enfant-Jésus au printemps 2020. Vous serez avisés d'une possible rencontre ultérieurement. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Line (Denis Pascal) et Bruno (Nancy Collin); sa petite-fille de cœur Delphine Aubut. Elle était la dernière survivante de la famille Clouet; ses frères et belles-sœurs: feu David (feu Germaine Paquet), feu Arthur, feu Armand (feu Lucienne Guillot), feu Lucien, feu Marcel (feu Mariette Giroux), feu Raymond (Lucille Albert), feu Émilien (Yvette Bédard); beaux-frères et belles-sœurs de la famille Audet (tous décédés) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s dont Marie-Claire Pascal et Diane Boulé. Remerciements aux anges- gardiens du 2ème étage du CHSLD Le Faubourg où elle a passé les trois dernières années de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Petits frères des pauvres, Site: www.petitsfreres.ca, Téléphone: 1-866-627-8653. Les funérailles sont sous la direction de