BÉLANGER, Gérard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 avril 2020, à l'âge de 92 ans et 11 mois est décédé monsieur Gérard Bélanger, époux de madame Rollande Blais. Il était le fils de feu Albertine Morin et de feu Armand Bélanger. Il demeurait à Buckland, Bellechasse.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Danielle (Mario Nolet), Raynald (Ginette Gosselin), Claudine (Luc Piché), Nathalie (André Fontaine); ses petits- enfants: Catherine, Isabelle et Emilie Nolet, Laurie, Samuel et Olivier Bélanger, Pierre-Hugues, Gabriel et Jean-Nicolas Piché, Hugo, Noémie et Marika Fontaine; ses arrière-petits-enfants: Liam, Noah, Livia, Florence, Arthur, Clara-Eve, Emile et Charlotte. Il était le frère de: J. Aimé (Pauline Carrier), feu Maurice, feu Monique (feu Roger Nolet), Marguerite (feu Albert Lavallée), feu Louis-Philippe (feu Rolande Fortin), Julien (feu Mariette Blais), Gertrude (Léon Fortier), Marie-Claire, Marthe (Hyacinthe Fortier), Paul-Eugène (Laurence Bilodeau), Jean-Guy (Danielle Desrochers), Hervé (Françoise Morin), Hélène, Colette (feu Florian Couture), Jacques (Andrée Morissette) et feu Armand (Nicole Delorme). De la famille Blais, il était le beau-frère de: feu Robert (feu Laura Leblond), feu Simone (feu Paul-Emile Morissette), feu Marie-Berthe (feu Léopold Bruneau), feu Joseph (Anita Couture (feu Lucien Labrecque) et son conjoint Réal Morin)), Réjeanne (feu Yvon Lemelin), feu Emile, Hervé (Sylvie Aubin) et Denise (Wilbrod Lavoie). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vous êtes une équipe formidable. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire à un don à Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus en Bellechasse (Communauté de Buckland) 4306, rue Principale Buckland (Québec) G0R 1G0. Monsieur Bélanger a été confié pour crémation à la