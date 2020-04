Claude Meunier vous demande de l'aide pour le CHUM!

«C’est la science qui va nous sauver!» a déclaré Claude Meunier, le comédien bien connu au Québec, entre autres pour son rôle de Popa dans La petite vie, dans une entrevue à l’émission Avocats à la Barre à QUB Radio. Claude Meunier est porte-parole pour la Fondation du CHUM qui a actuellement besoin de votre aide pour mettre sur pied un fonds de recherche spécial d’urgence pour lutter contre la COVID-19.

CHERCHEURS MIS À PIEDS

«Au CHUM, il y a le centre de recherche qui est très développé et connu à travers le monde. C’est un organisme public et avec la pandémie, ils ont arrêté d’avoir leur salaire et ils ont été obligés de mettre à pied des chercheurs qui sont tombés dans la "craque", des gens qui n’ont pas de subventions et, pourtant, c’est là qu’on en a le plus de besoin! C’est pourquoi, ils ont mis en place un fonds d’urgence spécifique pour la recherche sur la COVID-19. C’est un fonds qui fait une recherche sur les molécules, sur comment le virus entre dans nos cellules, et ce, afin de trouver quelque chose pour bloquer le virus ou des médicaments.»

– Claude Meunier

FAIRE LA DIFFÉRENCE

«Pour ceux et celles qui veulent faire la différence, c’est le temps de donner!» Claude Meunier lance ainsi l’appel à ceux qui ont des moyens et les entreprises qui peuvent donner. Leurs dons feront une grande différence, puisque l’argent ira directement à la recherche et, selon lui, c’est ce qui pourra nous aider grandement, parce qu’avec des moyens monétaires, ils peuvent faire avancer la science rapidement et c’est cette science qui nous sauvera.

En effet, tant qu’on ne trouvera pas de vaccin ou de médicaments pour freiner l’avancée du virus, nos vies ne pourront pas reprendre un cours normal. Les mesures de confinement et de distanciation sociale nous affectent tous et affectent grandement l’économie. C’est beaucoup d’argent qui est mis un peu partout pour de l’aide de toute sorte et c’est bien correct.

Cependant, il ne faut pas oublier d’investir dans la recherche, à la base du problème. Ce qui se passe avec la COVID-19, c’est qu’on a été pris par surprise puisque le virus n’était pas connu. La journée où nous aurons un vaccin ou un médicament, la donne changera et toutes ces mesures contraignantes ne seront plus nécessaires. C’est la base d’aider les chercheurs à trouver des solutions médicales et on a ce qu'il faut avec le Centre de recherche du CHUM, qui a déjà fait ses preuves à l’international. C’est pourquoi je vous invite à donner pour une bonne cause en allant à cette adresse : www.fondationduchum.com

L’ÉTRANGER AIDERA L’ÉTRANGER

Ce qui est encore plus important de comprendre, m’a fait savoir Claude Meunier, c’est qu’il faut vraiment aider les chercheursd’ici. Nos chercheurs pourront directement nous aider s’ils trouvent des remèdes, tandis qu’à l’étranger, c’est l’étranger qui s’aidera d’abord.

JE NE COMPRENDS PAS

C’est une course contre la montre! Je vois ça d’un bon œil cette démarche pour amasser des fonds pour un centre de recherche qui a les compétences de nous aider. On vise trois millions. Il y a même une grande famille qui donne un don jumelé, ce qui veut dire qu’elle donne l’équivalent des dons donnés par la population jusqu'à concurrence de 100 000 dollars. Donc vous donnez 20 dollars et ils en mettent 20 dollars...et ainsi de suite.

En même temps, il y a quelque chose que je ne comprends pas... Pourquoi a-t-on dû mettre à pied des chercheurs quand on en a besoin plus que jamais? Pourquoi il faut mettre sur pied ce fonds et demander l’aide du public quand il y a plein d’argent investi partout?

Vu la situation actuelle et la course contre «l’horloge», comme Claude Meunier le dit bien, il faudrait que le gouvernement Trudeau s’assure que les centres de recherche comme celui du CHUM ne manquent pas de fonds. Je crois aussi que la clé qui mènera à une solution viable et durable est dans la recherche pour combattre la COVID-19! De l’investissement à la base du problème, pas seulement pour régler les dommages collatéraux.

Vous pouvez écouter, ci-dessous, l’entrevue de Claude Meunier à Avocats à la Barre: