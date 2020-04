Clin d’oeil de Patrick Roy à TVA Sports

Le tour du chapeau d’Éric Desjardins, le bâton de Marty McSorley, le clin d’œil de Patrick Roy à Tomas Sandstrom : autant de souvenirs de la conquête de la Coupe Stanley du Canadien de Montréal en 1993!

Si cette finale entre le Canadien et les Kings de Los Angeles a ses moments classiques, le réseau TVA Sports permettra aux amateurs de hockey, la semaine prochaine, de vivre ou revivre les moindres détails du dernier triomphe du club montréalais.

Tel qu’annoncé par voie de communiqué jeudi, la chaîne sportive diffusera effectivement, à compter du lundi 20 avril, la série finale de 1993.

«Tous les soirs dès 19 h, du lundi au samedi inclusivement à l’exception de vendredi, TVA Sports présentera ce duel royal et inattendu entre Patrick Roy et l’équipe la plus souvent couronnée dans l’histoire de la LNH face aux Kings et le meilleur joueur de hockey au monde, Wayne Gretzky», a-t-on précisé.