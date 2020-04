Confinement: baisse inquiétante des signalements à Gatineau

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) s'inquiète d'une baisse importante des signalements concernant la violence conjugale ou la maltraitance de jeunes ou de personnes âgées depuis le début du grand confinement.

Le SPVG estime que les victimes captives auraient encore moins tendance à dénoncer qu’à l’habitude.

«On pense aux enfants qui peuvent être maltraités ou abusés, on pense aux aînés, et aux cas de violence conjugale», explique Renée-Anne St-Amant, agente relationniste du SPVG en entrevue à LCN, jeudi matin.

Mme St-Amant confirme que la baisse de signalement est «significative», même si elle n’est pas en mesure de la quantifier.

Elle demande donc à la population de faire preuve d’entraide. Son service de police a donc lancé une campagne de sensibilisation dont le titre est : «Pour certains, le danger, c’est d’être isolé».

«Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Si vous êtes un proche, un voisin et que vous êtes au courant qu’il y a de la maltraitance, on vous invite à apporter de l’aide et à dénoncer. Quand on parle de dénoncer oui, on parle à la police, mais on parle aussi aux organismes d’aide : S.O.S. Violence conjugale, la ligne Aide Abus-Ainés, et évidemment la DPJ.»

Par ailleurs, la porte-parole invite la population à se renseigner en téléphonant à nos proches et amis, et même être à l’affut de ce qui se passe chez nos voisins.

«Les personnes vulnérables ne dénonceront surtout pas la situation dans laquelle ils se trouvent», conclut la porte-parole.

Où trouver de l’aide

Ligne Aide Abus Ainés

La Ligne AAA vous offre un service confidentiel, bilingue et gratuit de 8h00 à 20h00, 7 jours par semaine. 1-888-489-2287.

SOS violence conjugale

1 800 363-9010. 24 heures sur 24 / 7 jours sur 7.

DPJ