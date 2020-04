BERGERON, Yvon



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 9 avril 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Yvon Bergeron, époux de feu dame Jeannette Gagnon, fils de feu dame Marie-Paule Marquis et de feu monsieur Maurice Bergeron. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son fils Marc (Sylvie Blais) et son petits-fils Marc-André, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa fille Sylvie.