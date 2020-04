D’autres représentations de «Révolution en tournée» reportées

MONTRÉAL – Les représentations du spectacle «Révolution en tournée» qui devaient avoir lieu en mars et avril et qui avaient été reportées une première fois à mai et août au début de la pandémie de COVID-19, il y a un mois, sont encore une fois repoussées.

«Suite aux nouvelles directives gouvernementales visant la prévention et le contrôle de la propagation de la COVID-19, Musicor Spectacles se voit contraint d’effectuer une deuxième vague de reports pour certaines dates du spectacle "Révolution en tournée"», peut-on lire dans un communiqué envoyé jeudi.

Ainsi, c’est à l’automne, en septembre, octobre et novembre, que les danseurs de «Révolution en tournée» iront se produire à Saguenay, au Palais Municipal, et à Montréal, au Théâtre St-Denis. Les rendez-vous prévus à Trois-Rivières, Québec et Sherbrooke en septembre sont maintenus.

Les détenteurs de billets pour les représentations concernées par les changements sont priés de les conserver, puisque ceux-ci seront honorés aux nouvelles dates.

Lancé en février, le spectacle «Révolution en tournée» réunit des talents des deux premières saisons de «Révolution», diffusées à TVA à l’automne 2018 et 2019. Plus de 50 000 billets ont été écoulés jusqu’ici.