Émile Loranger



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 2 avril 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé doucement, entouré de son épouse Jocelyne et de sa fille Paola, monsieur Émile Loranger.Il laisse dans le deuil son épouse Jocelyne Querry, sa fille Paola Albornoz (Mathieu Hotton) et ses petits-enfants adorés : feu Sofia Isabel, Magalie et Alexis. Il laisse également dans le deuil sa fille Alejandra Villarroel, sa merveilleuse petite-fille Victoria, son frère Réjean (Françoise Lemay), sa sœur Mariette (Jacques Hubert), son frère Jacques (Louise Prévost), son beau-frère André Querrey (feu Hélène Toutant), ses filleuls Steve et Sylvain Querrey et Marc Loranger, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec.Maire passionné de la Ville de L'Ancienne-Lorette durant 37 ans, Émile Loranger était un homme généreux et attentionné, soucieux de ses proches et des membres de la communauté lorettaine. Sa famille et ses proches garderont le précieux souvenir de sa bienveillance et de son dévouement.Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.