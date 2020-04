RODRIGUE, Dolorès



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 9 avril 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Dolorès Rodrigue, fille de feu madame Rose-Anna Vallée et de feu monsieur Ernest Rodrigue. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles. Elle laisse dans le deuil ses frères: Julien (Lise Careau) et Clément (Pierrette Auclair); sa belle-sœur Gaby, ainsi que ses neveux, ses nièces et ses ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Henri, Roland, Paul, Louis, Françoise, Juliette, Yvette et Bertrand.