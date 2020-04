GIRARD, Jacques



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 7 avril 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jacques Girard. Il était le fils de feu monsieur Henri Girard et de feu madame Cécile Desmeules. Il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Pierre Richard), Céline (Jean Drolet), Sonia (Alain Dion), Nancy et Katyna (Andrew Martin); ses petits-enfants: Philippe, Jeff, Érika, Jessica, Mélanie, François, Audrey, Zoey, Zachary, Victoria, Caleb, Stephany et Kristianna; son frère et sa sœur: Jean (Zoëlle Gauthier) et Clarisse; ainsi que plusieurs autres parents et amis.Ceux et celles qui le désirent peuvent faire parvenir leur don à la Société Alzheimer du Canada (305-1040, avenue Belvédère Québec, Qc, G1S 3G3). La famille remercie l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise et tout spécialement Annie Bérubé et son équipe dévouée de la résidence la Beauportoise pour les soins exceptionnels prodigués durant les dernières années.