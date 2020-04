SIMARD, André



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 12 avril 2020, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédé monsieur André Simard, époux de dame Huguette Boucher. Il était le fils de feu monsieur Arthur Simard et de feu dame Marie Tremblay. Il demeurait à Château-Richer.Il laisse dans le deuil outre son épouse Huguette, ses enfants, sa belle-fille et ses gendres: Claude (Hélène Blouin), Johanne (Harold Goyette), Doris (André Asselin) et Diane; ses petits-enfants: Vanessa Simard (Guillaume Houde), Marie-Hélène Paré (Samuel Gagnon), Stéphanie Paré (Charles-Antoine Kimpe), Alexandre Goyette, Audrey Asselin (Maxime Baillargeon), Maxime Asselin (Virginie Labrecque), et il était le grand-père de feu Samuel Simard; ses quatre arrière-petits-enfants: Vincent Dufour, Aimée et Anne Houde, Florent Baillargeon; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boucher: Marc, Gilles (feu Denise Simard, Micheline Blouin), Nicole (Claude Tanguay), Pierre (Doris St-Laurent), feu Réjean (Nicole Lachance), Yvon (Linda Caron) et feu Serge. Il était le frère et beau-frère de feu Joseph Simard (feu Alice Guay), feu François Simard (feu Patricia Côté, feu Adrienne Boily), feu Aline Simard (feu Louis-Philippe Dufour), feu Simone Simard (feu Maurice Garneau), feu Paul Simard, feu Gisèle Simard (feu Bertrand Lavoie) et feu Rose-Anna Simard (feu André Duchesne). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie sincèrement le personnel du CLSC Orléans ainsi que celui de l'Hôtel-Dieu de Québec pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation des Maladies du cœur du Québec, 4715, avenue des Réplats, bureau 261, Québec, (Québec) G2J 1B8 https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don