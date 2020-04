CONSTANTIN, Jeannine Lajoie



À Lévis, le 4 avril 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Jeannine Lajoie, épouse de feu monsieur J.Camille-Philippe Constantin, fille de feu dame Anna Bouchard et de feu monsieur Honoré Lajoie. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claire (Charles Baron), Philip (Sophatchana), Marie (Marcel Giguère) et Catherine (Sylvain St-Hilaire); ses petits-enfants: Melissa, Jennifer, Sarah, Nathapornkhwan, Noelle, Elizabeth, David, Jessica et Emilie; ses arrière-petits-enfants: Austin, Kaya, Alice, Juliana, Isabella, Wiliam, Justin et Erin; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement de soins longue durée Paul-Gilbert de l'unité Carrefour pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.