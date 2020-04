CHAMPAGNE, Elphège



À l'IUCPQ, le 18 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Elphège Champagne, fils de feu dame Marie- Berthe Lupien et de feu monsieur Roland Champagne. Il était l'époux de dame Lise Cayer. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise; ses enfants: Claude (Renée Roy) et Luc; ses petits-enfants: Audrey, Sarah-Maude (Joshua) et Fannie (Jean-Philippe); son arrière-petit-fils Victor. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cayer, ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : (418) 527-4294.