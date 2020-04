Gel des salaires à la Caisse

Les salaires des «leaders» de la Caisse de dépôt et placement du Québec ainsi que de ses filiales seront gelés cette année, a fait savoir l’institution jeudi, en raison de la pandémie de COVID-19.

Le bas de laine des Québécois n’a précisé quelles catégories de cadres étaient incluses ni le nombre de gens affectés par cette décision prise à cause de la «période exceptionnelle» vécue durant cette crise sanitaire et économique. Elle a aussi annoncé que le versement de la rémunération variable liée à la performance des leaders de la Caisse et de ses filiales pour 2019 a été reporté au troisième trimestre de 2020.

La Caisse a aussi prévu une enveloppe de 4 milliards $ pour aider les entreprises québécoises temporairement affectées par la COVID-19. Ces fonds visent à régler des problèmes de liquidités.

«Il est essentiel pour la Caisse de participer à l’effort collectif dans le contexte de la crise liée à la COVID-19. L’enveloppe annoncée aujourd’hui, ainsi que l’accompagnement personnalisé qu’offrent nos équipes aux entreprises en portefeuille, représentent une contribution importante à l’économie québécoise dans ce contexte difficile, mais temporaire. Cette initiative illustre bien l’exercice de notre double mission de répondre aux besoins de nos déposants et d’appuyer nos entreprises et l’économie du Québec», a affirmé Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse, par communiqué.