La mobilisation totale des médecins

L’appel de François Legault aux médecins pour les envoyer sur le front des CHSLD est compréhensible : dans une situation exceptionnelle comme celle que nous traversons, l’appel à la mobilisation totale des ressources médicales est compréhensible.

Tous sont invités à répondre à l’appel aux armes et à se ruer vers les aînés qui tombent en masse. Aux masques, citoyens !

Si nous sommes en guerre, il est normal que chacun sorte de ses fonctions habituelles et soit appelé à servir là où il peut être utile.

NE PAS TOUT CONFONDRE

On peut quand même confesser une certaine perplexité.

On la résumera d’une formule : est-ce vraiment aux médecins de faire le travail des infirmières, et pour ces dernières, de faire celui des préposés aux bénéficiaires ? Est-ce que dans la débâcle, nous perdons le sens des distinctions nécessaires ?

On a beau croire qu’il y a un besoin criant de bras, il ne faut pas tout confondre non plus.

Non pas parce qu’il faudrait regarder avec dévotion le travail des uns et condescendance celui des autres. Surtout pas. Tous méritent notre reconnaissance. Tous sont utiles.

Mais il faut aussi employer intelligemment les ressources médicales.

Ne faudrait-il pas tout faire ce qui est en notre pouvoir pour permettre aux chirurgiens de faire leur métier par exemple, alors que bien des opérations plus essentielles qu’on ne le dit ont été reportées au début de la crise ?

Autre question, souvent mentionnée hier : peut-on s’assurer que les médecins pourront faire le travail dans des conditions sécuritaires ?

François Legault sait que le salaire des médecins, et plus particulièrement des spécialistes, est très sévèrement jugé par les Québécois. Il a fait campagne sur ce thème.

Une fois élu, il a voulu s’engager dans un bras de fer pour les obliger à faire des concessions significatives. Il a obtenu une demi-réussite, ou un demi-échec, selon le point de vue qu’on adoptera. Il devine peut-être dans une frange de la population un esprit mi-justicier, mi-vengeur. Sur les médias sociaux, on peut le sentir, comme s’il fallait aujourd’hui casser ce qu’on juge être une caste privilégiée.

Il faut éviter de verser dans ce travers. Le temps n’est pas au règlement de comptes.

En fait, François Legault a lancé un appel à l’aide. Nous ne sommes plus au seuil, mais au cœur de la catastrophe.

Mais devait-il s’agenouiller pour les implorer ? Chose certaine, l’armée canadienne ne devrait pas mettre les pieds dans les CHSLD.

CHSLD

On l’a dit et on doit le redire : cette crise révèle à quel point le système des CHSLD cachait mille scandales. Aujourd’hui, ils apparaissent au cœur de la vie publique.

Dans les présents événements, tous ceux qui peuvent aider doivent aider. Mais tout est dans la manière.

On se demandait souvent, auparavant, si l’héroïsme était encore possible dans notre monde dominé par l’individualisme.

Chaque jour, on constate que c’est le cas. Ils sont des milliers à risquer leur peau pour sauver celle des autres.