COVID-19: La préparation physique et mentale en confinement

Même si la planète sport est en arrêt en raison de la pandémie de COVID-19, les préparateurs physique et mental d’Excellence Sports Québec-Lévis (ESQL) n’ont pas le temps de chômer.

L’ESQL regroupe des professionnels de tout genre dans le soutien des athlètes d’élite de la région.

«Les demandes sont différentes qu’en temps normal, mais elles sont aussi nombreuses, résume le psychopédagogue en préparation mentale Alain Vigneault qui a pris part à six Jeux olympiques avec l’équipe canadienne. L’aspect numéro un est de mesurer comment l’athlète vit la situation et non lui mettre des mots dans la bouche en lui demandant commet il vit cette période difficile. Pour certains, ce n’est pas une période difficile, mais une occasion d’étudier plus et de développer d’autres intérêts. Certains vivent très bien le report des Jeux olympiques.»

Visualisation

Vigneault s’assure aussi que les athlètes ne prennent pas les bouchées doubles. «Dans ces moments de privation, certains athlètes veulent compenser et en font trop, explique Vigneault qui travaille aussi avec des athlètes professionnels. Il faut éviter ça absolument parce que c’est dangereux. C’est une zone risquée et il faut être vigilant. Il faut s’assurer que les athlètes maintiennent simplement ce qu’ils doivent maintenir.»

Alain Vigneault

Psychopédagogue

«Parmi les athlètes de haut niveau que je rencontre, il y a des inquiétudes, mais il n’y a personne qui vit une détresse psychologique, de poursuivre Vigneault. Il y a trois ou quatre catégories. Ceux qui en étaient à leurs premiers Jeux et qui n’étaient pas qualifiés vivent bien ça. Ceux qui en étaient à leurs derniers Jeux et qui étaient qualifiés ont l’impression d’avoir failli à la tâche et peuvent ressentir de la colère. Pour ceux qui allaient participer à leurs 2e ou 3e Jeux, certains vivent très bien la situation et d’autres la vivent très mal. Plusieurs joueurs de la LNH ont toutefois de plus grandes inquiétudes que les olympiens, notamment des inquiétudes financières.»

Cette période de pandémie est un bon moment pour améliorer ses qualités mentales selon le professionnel. «C’est un bon moment pour développer les habiletés mentales qui sont au nombre de 12. On construit un plan d’entraînement mental. Parce que le volume et l’intensité de l’entraînement physique sont à la baisse, la disponibilité de concentration est à la hausse. C’est aussi un bon moment pour travailler l’émergence de la visualisation mentale, ce que 15 pour cent de la population est incapable de faire. Ça demande beaucoup d’engagement de l’athlète.»

Vingeault trace une comparaison entre un enfant et les athlètes d’élite. «Comme un enfant, l’athlète n’a pas besoin de tout comprendre, mais il est important qu’il sache. On travaille beaucoup le moment présent et c’est payant. Ces acquis pourraient être transférés dans une situation de course.»

Préparation physique

De son côté, Charles Castonguay a adapté ses exigences. «Il y a eu un petit moment de déprime, ce qui est normal compte tenu que les objectifs de la saison sont tombés un à un pour les athlètes des sports d’été, raconte le préparateur physique d’ESQL. C’est pourquoi on se rencontre en groupe puisque tout le monde est dans la même situation. Il faut les garder motivés.»

«Au moment de l’arrêt, ils se retrouvaient dans un très bon niveau de forme et il ne faut pas les surcharger actuellement parce qu’on ne sait pas quand les compétitions vont recommencer, d’ajouter Castonguay qui travaille avec Facebook live. On donne la base et on évite l’énorme bloc de musculation ou les gros intervalles.»

Jean-Simon Desgagnés maintient le rythme

Photo d’archives, Mathieu Bélanger

Même s’il n’a aucune idée quand l’action va reprendre, Jean-Simon Desgagnés est gonflé à bloc.

«La dynamique est différente, mais je suis vraiment motivé, a mentionné le spécialiste du 3000 m steeple. Il a fallu de la créativité et de l’adaptation au début. Je cours à l’extérieur et je m’entraîne dans mon sous-sol avec des bandes de suspension.»

Charles Castonguay corrobore les propos de son poulain. «Jean-Simon est sur la coche, a imagé le préparateur physique. Il a une très bonne tête et il sera prêt à réagir quand les activités vont reprendre. Pour les coureurs, l’arrêt n’a pas un gros impact. Il n’y a plus de regroupements, mais c’est positif pour certains qui trouvaient la motivation dans le groupe. Ils découvrent une force intérieure de courir seul pendant le confinement.»

Desgagnés perçoit le report des Jeux olympiques comme une bonne nouvelle. «Me qualifier pour les Jeux de 2020 aurait été un très gros défi, reconnaît-il. Parce que je suis un jeune athlète, je vais pouvoir continuer de m’entraîner pour 2021 et retrancher des secondes. Si j’évite les blessures et que je continue de progresser, le report des Jeux sera un avantage pour moi. Je ne suis pas stressé avec le confinement. Je veux être extrêmement en forme dès le départ. Les qualifications vont se passer au printemps.»

Corriger ses lacunes

Alexis Lepage abonde dans le même sens. «Ma vie a changé, mais pas tant que ça, indique le triathlète. Il faut rester positif et ne pas tomber dans les mauvaises habitudes ou subir des influences négatives.»

«Parce que je n’étais pas qualifié pour Tokyo, je n’ai rien à perdre, mais tout à gagner, de poursuivre celui qui occupait le 113e rang au classement de l’ITU au moment de l’arrêt. Je peux travailler des facettes où je suis moins bon. Je possède une bonne vitesse, mais je ne suis plus capable de bien courir quand je deviens fatigué après une étape de vélo difficile. Je fais actuellement plus de gainage pour la course. Je travaille mes lacunes. Je fais aussi de l’automassage pour éviter les blessures et du yoga.»