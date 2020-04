Le confinement prolongé dans l’État de New York et au Royaume-Uni

Le gouverneur de New York a annoncé jeudi le prolongement jusqu’au 15 mai des mesures de confinement dans cet Etat à l’épicentre de l’épidémie américaine, malgré un nombre de morts journalier au plus bas depuis 10 jours.

« Nous devons continuer ce que nous faisons », a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo lors de son point presse quotidien. « Je voudrais voir le taux d’infection baisser plus encore. La politique de confinement restera appliquée jusqu’au 15 mai », a-t-il ajouté.

Il a aussi indiqué que cet État de près de 20 millions d’habitants avait enregistré 606 morts de la pandémie au cours des dernières 24 heures, soit le bilan journalier le moins lourd enregistré depuis le 6 avril. La veille encore, l’État avait déploré 752 morts.

L’Etat de New York est de loin le plus touché par l’épidémie aux États-Unis, avec plus de 210 000 cas confirmés du coronavirus et plus de 11 500 morts déjà officiellement recensés.

Depuis plusieurs jours, les signes d’une stabilisation de l’épidémie se multiplient, avec un ralentissement des hospitalisations, une baisse des personnes nécessitant des soins intensifs. Au point que le gouverneur, qui réclamait des milliers de respirateurs fin mars pour faire face à l’afflux de malades dans les hôpitaux, en envoie maintenant dans d’autres États.

Jeudi, il a indiqué qu’il allait en expédier 100 à l’État voisin du New Jersey, en plus de 100 déjà prévus pour l’État du Michigan et 50 pour le Maryland.

Alors que le président Donald Trump doit annoncer jeudi des « directives » pour « rouvrir » l’économie américaine, M. Cuomo ne cesse de mettre en garde contre un déconfinement qui viendrait relancer l’épidémie.

Mercredi, il avait déjà annoncé un décret qui obligera, à partir de vendredi soir, les New Yorkais à porter un masque dans tous les lieux publics où la distance réglementaire de deux mètres ne peut pas être respectée, à commencer par les transports en commun ou les supermarchés.

Il a aussi appelé à nouveau à l’aide l’État fédéral pour mettre en place un système de test massif de la population, crucial selon les experts pour garantir une reprise de l’activité économique qui ne relance pas la maladie.

M. Cuomo travaille avec les gouverneurs de cinq autres États (New Jersey, Massachusetts, Pennsylvanie, Delaware, Rhode Island) pour essayer de définir ensemble les conditions de cette reprise.

Il a expliqué ces derniers jours qu’ils réfléchissaient ensemble à voir quelles étaient les entreprises et organisations dont les activités étaient les moins risquées en termes de propagation du virus, qui pourraient été les premières à être autorisées à redémarrer.

Le Royaume-Uni prolonge aussi le confinement

Le gouvernement britannique a prolongé jeudi d’au moins trois semaines le confinement instauré le 23 mars pour freiner la propagation du coronavirus, qui a tué près de 14 000 personnes au Royaume-Uni, mais reste avare de détails sur sa stratégie de sortie.

Malgré la pression de l’opposition et la situation économique dramatique, l’équipe dirigeante, privée de son chef Boris Johnson en convalescence, colle à son message : il faut maintenir le dispositif en place tant que le pic de la pandémie n’aura pas été franchi, avant de passer à son assouplissement, tel qu’il se dessine dans le reste de l’Europe.

« Le gouvernement a décidé que les mesures actuelles doivent rester en place au moins pour les trois semaines qui viennent », a déclaré au cours d’une conférence de presse le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab, qui supplée Boris Johnson.

M. Raab, a souligné l’importance de ne pas risquer un deuxième pic qui submergerait le service public de santé, le NHS, et viendrait anéantir le bénéfice des sacrifices jusqu’à présent consentis.

« La lumière au bout du tunnel »

« Le message » est que « la lumière est au bout du tunnel et que nous faisons de progrès », a-t-il assuré. Mais il a averti qu’il serait « irresponsable » de se prononcer sur un calendrier de sortie de confinement, évoquant simplement la possibilité d’un « assouplissement » du dispositif dans certaines zones et d’un « renforcement » dans d’autres.

Selon le quotidien The Guardian, les décisions sur l’après-confinement sont retardées par l’absence de Boris Johnson, atteint du Covid-19, en repos après une semaine d’hospitalisation.

Le Royaume-Uni est un des pays en Europe les plus touchés par le Covid-19. Le nombre des morts y est reparti à la hausse avec 861 cas mortels supplémentaires enregistrés jeudi dans les hôpitaux, portant le bilan total des décès à 13 729. S’y ajoutent ceux dans les maisons de retraite, qui ne sont pas comptabilisés dans les chiffres communiqués quotidiennement et qui laissent augurer un nombre de morts bien plus élevé.

Le cap de 100 000 cas de contamination enregistrés a été franchi jeudi, sur près de 418 000 tests effectués. Critiqué pour la faiblesse du dépistage, le gouvernement a promis d’atteindre les 100 000 tests par jour d’ici à la fin du mois mais on reste très loin de cet objectif.

Les soignants paient un lourd tribut. Parmi les personnes tuées par le coronavirus se trouvent 27 employés du service public de santé, selon le ministre de la Santé Matt Hancock : un de ces cas les plus tragiques est celui d’une infirmière de 28 ans, enceinte. Son bébé a en revanche survécu.