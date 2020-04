Les inscriptions au soccer en forte baisse

On peut s’en douter, les effets de la pandémie se font ressentir chez Soccer Québec qui constate une baisse inquiétante et significative de ses inscriptions.

« Nos inscriptions étaient aux mêmes chiffres que l’an passé, mais à compter du 12 mars, il y a eu une cassure, explique le directeur général, Mathieu Chamberland. En date de la semaine dernière, on était à 35 000 de retard. On est à environ 50 % de notre membership de l’an passé. »

L’année dernière, l’organisme qui chapeaute le soccer québécois comptait 170 000 membres.

« On comprend les gens de ne pas s’inscrire maintenant avec l’incertitude qui règne. Et on comprend que le sport n’est peut-être pas une priorité pour les familles qui ont perdu des emplois. »

Scénarios

Mathieu Chamberland et son organisation en sont à étudier divers scénarios qui permettraient aux jeunes joueurs et joueuses d’avoir une saison estivale en 2020.

« Présentement, on regarde pour une reprise en juin, juillet, août ou même septembre, mais ça, c’est le scénario pessimiste et on n’est pas rendus là.

« On va être flexibles, on va regarder plusieurs options, assure-t-il. On veut retourner sur les terrains et faire triper les jeunes. À mesure qu’on avance, il va falloir aménager le calendrier. »

Le temps va commencer à presser puisque la saison élite (AAA) devrait déjà être en branle alors que les niveaux AA et A devraient amorcer leurs activités quelque part en mai, selon les régions. Le soccer local est plus simple à gérer et chaque association pourra mettre en place ses propres mesures.

Championnats

Pour l’heure, on comprend que les tournois vont se faire rares cet été alors que le sort des championnats provinciaux est loin d’être clair. « Il faut se demander si ça sera possible de se déplacer d’une région à l’autre et c’est aussi un problème pour le AAA. Quant aux championnats canadiens, on aura une réponse en juin.»

Une saison repoussée complique les choses à plusieurs égards, notamment parce que de nombreux jeunes athlètes pratiquent plus d’un sport.

« À l’automne, il y a les activités du réseau scolaire qui reprennent avec le sport collégial et universitaire. »