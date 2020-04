Pas de Festival Rétro

L’équipe du Festival Rétro de Joly m’annonce le report de sa 21e présentation initialement prévue du 24 au 26 juillet 2020.

Photo courtoisie

Le rendez-vous est maintint fixé du 23 au 25 juillet 2021 avec la même programmation et la présence des mêmes artistes: Guylaine Tanguay, Yvan Pedneault, Étienne Drapeau, Kim Richardson et plusieurs autres. Les droits d’entrée pour les VR et les roulottes demeureront valides pour le Festival 2021. Les détenteurs sont donc invités à les conserver. https://www.festivalretrodejoly.com.

Pas de golf non plus

Photo courtoisie

Les membres du conseil d’administration de la Fondation Résidence Denis-Marcotte, de Thetford-Mines, m’informent que le tournoi de golf bénéfice qui devait avoir lieu le vendredi 12 juin 2020 au Club de golf et de curling de Thetford est annulé pour les raison que vous savez.

Bataille de Berlin

Photo courtoisie

Le 16 avril 1945, l'Armée rouge lance son attaque contre Berlin, la capitale de l'Allemagne nazie. Elle s'achève le 2 mai 1945 par la reddition des derniers soldats allemands de la garnison de Berlin. Sur la photo, des soldats soviétiques lèvent le drapeau de l'Union soviétique sur le toit du bâtiment du Reichstag à Berlin.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre-Thomas Choquette (photo), directeur, Relations publiques Hill+Knowlton Stratégies à Québec... Matthieu Proulx, 5 saisons avec les Alouettes de Montréal (CFL) et commentateur sportif à RDS, 39 ans... Christiane Gagnon, ex-députée de Québec à la Chambre des Communes... Jimmy Osmond, chanteur, le cadet des Osmonds, 57 ans... Robert Dutil, ex-député de Beauce-Sud (PLQ) 70 ans... Benoît Bouchard, ambassadeur du Canada à Paris (1993-96), 79 ans... Roger « Cha Cha » Dulude, chanteur, homme-orchestre, 88 ans... Benoît XVI, pontife romain émérite, 93 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 16 avril 2007. Gaétan Duchesne (photo), 44 ans, 14 saisons dans la LNH dont deux avec les Nordiques (1987-1989)... 2018. Jim Caine, 91 ans, pianiste de jazz britannique... 2016. Charlie Hodge, 82 ans, ancien gardien du Canadien de Montréal qui a remporté la coupe Stanley à six reprises avec le Tricolore, principalement à titre d’auxiliaire... 2015. Barbara Strauch, 63 ans, auteur, journaliste et rédacteur en chef de journal américain... 2013. Pier Béland, 65 ans, chanteuse country québécoise... 2013. Rita McNeil, 68 ans, chanteuse néo-écossaise... 2013. Pat Summerall, 82 ans, descripteur sportif de football (CBS, Fox)... 2004. Pierre Nadeau, 60 ans, pianiste et compositeur... 2003. Charles Gagnon, 68 ans, peintre abstrait et photographe.