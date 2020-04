Prisons fédérales: un premier détenu succombe à la COVID-19

Un premier détenu purgeant une peine dans un établissement fédéral est décédé de la COVID-19, mercredi, à l'hôpital régional d'Abbotsford, en Colombie-Britannique.

Il s’agit d’un détenu de l’établissement de Mission à sécurité moyenne, où 54 cas de COVID-19 ont été déclarés par Service correctionnel du Canada.

«Nous connaissons la vulnérabilité particulière des établissements correctionnels durant cette crise de santé publique, a déclaré le ministre canadien de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair, jeudi, par voie de communiqué.

«La situation entourant la COVID-19 est à la fois difficile et en évolution rapide. Notre réponse continuera de s'adapter, au besoin, afin d'éviter de nouvelles pertes tragiques de vies humaines, a indiqué le ministre.

«Nous continuons de nous pencher sur les options pour voir quelles mesures supplémentaires peuvent être mises en œuvre pour veiller le plus possible à ce que les détenus, le personnel et nos communautés soient en sécurité et en santé pendant cette crise.»

Service correctionnel du Canada recense 145 cas de COVID-19 dans les prisons fédérales. Le Québec compte 83 cas répartis entre le Centre fédéral de formation (25 cas), l’établissement de Joliette (48 cas) et celui de Port-Carier (10 cas).