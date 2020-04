Propos de François Legault: les médecins spécialistes «attristés», «choqués» et «insultés»

Vingt-quatre heures après que François Legault eut appelé les médecins spécialistes à venir aider dans les CHSLD, ces derniers sont toujours «attristés», «choqués» et «insultés» par les propos du premier ministre du Québec.

C’est du moins ce qu’a affirmé Claudine Montminy, médecin spécialiste en médecine interne à l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, en entrevue à QUB radio.

Mercredi, le premier ministre du Québec a imploré les médecins spécialistes de venir prêter main-forte aux infirmières et aux préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD infectés par la COVID-19.

«En l'entendant, hier, j’ai été très insultée pour mes collègues infirmières, parce que, pour moi, je n’ai pas du tout les compétences d’une infirmière. Je n’ai jamais fait tout ce qu’elles font et je trouve que ça les insulte, aussi, de dire qu’on peut aller les remplacer demain matin. Les préposés aussi, la même chose. Je pense que mes collègues infirmières savent très bien que je les respecte», a déclaré la Dre Montminy.

Pour la Dre Farah Pérodin, chirurgienne générale à l’Hôpital de Gatineau, c’est la même chose.

«Comme plusieurs de mes collègues, je suis tombée un peu en bas de ma chaise quand j’ai entendu l’appel. On est tous d’accord qu’il y a des problèmes en CHSLD. Ce qui est très étonnant, c’est que l’on ne nous avait jamais fait cette demande-là avant. On l’a appris en direct au point de presse, comme si c’était une 1000e demande», a-t-elle raconté au micro de Mario Dumont, toujours à QUB radio.

«Ça fait des semaines qu’on est disponibles, qu’on est en attente de réaffectation [...] Comme médecins, on s’attendait à ce que l’on fasse de la médecine. C’est ce pour quoi on est formés. Ce pour quoi on est compétents. On n’avait jamais pensé ou compris que l’on s’attendait [...] à ce qu’on fasse des choses qui sont hors de notre domaine d’expertise. Oui, on s’attendait à être déployés en CHSLD, peut-être pour prêter main-forte aux omnipraticiens qui y travaillent, mais on ne nous a jamais fait flotter la notion que c’était pour faire du travail qui est hors de nos champs d’expertise, comme un travail d’infirmière ou de préposé aux bénéficiaires, qui sont des collègues très importants dans le réseau et pour qui j’ai tout le respect», a-t-elle ajouté.

La Dre Pérodin précise qu’il est vrai que les médecins spécialistes peuvent être mieux outillés que le reste de la population qui n’a aucune expérience dans le système de santé, mais elle insiste sur le fait qu’il n’a jamais été question de ce genre de tâches dans les dernières semaines.

«L’infirmière et le préposé aux bénéficiaires ont une expertise, une expérience et un professionnalisme qui leur sont propres. Ce sont tous des rôles qui sont complémentaires et non interchangeables», a expliqué la chirurgienne.

La Dre Pérodin laisse planer un doute sur la possibilité que l’on ait voulu dévier de l’actuel débat sur les CHSLD.

«On se fait traîner dans la boue sur les médias sociaux et dans les médias traditionnels depuis hier, alors que nous, tout ce qu’on voulait, c’était d’aider depuis le début. On n’a pas demandé 211$ de l’heure pour aller faire du travail en CHSLD. On s’attendait à être redéployés pour faire ce que l’on fait de mieux: de la médecine», a-t-elle argumenté.

«Il y a un problème de gestion de CHSLD, de sous-financement chronique, des problèmes de personnel chroniques dans les CHSLD [...] On a un problème de fond dans les CHSLD et ce n’est pas en parlant de la paie des médecins spécialistes que la réorganisation du réseau en CHSLD va se régler. Pourtant, c’est ça, le fond du problème [...] Le problème de base des CHSLD, ce n’est pas les médecins spécialistes», a-t-elle relaté.