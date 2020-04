Quoi regarder à la télévision vendredi?

MONTRÉAL - En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder à la télévision sur les chaînes francophones vendredi, le 17 avril.

«Shérif, fais-moi peur»

Adaptation cinématographique de la célèbre série télévisée du même titre, avec les cousins Bo (Sean William Scott) et Luke (Johnny Knoxville) et leurs frasques. Le film est suivi, à 16 h, du téléfilm «préquel» «Shérif, fais-moi peur : Naissance d’une légende», sorti en 2007. Vendredi, 14 h, Prise 2.

«Des racines et des ailes»

La tour Eiffel a 130 ans. À l’occasion des Journées du patrimoine, Carole Gaessler nous invite à redécouvrir ce chef-d’œuvre de l’architecture, lieu d’innovations, théâtre de grands événements et emblème de la France. Vendredi, 19 h 30, TV5.

«Du talent à revendre»

La légende de l’humour et ex-animateur du «Tonight Show», Jay Leno, se joint aux juges de l’émission pour évaluer les candidats qui profitent d’une dernière chance pour montrer l’étendue de leurs talents. Vendredi, 20 h, TVA.

«Manger pour aller mieux»

Comment remédier aux effets néfastes de la nourriture industrielle qui a envahi nos assiettes? Analyses et pistes de solutions dans ce documentaire axé sur l’alimentation équilibrée, la santé et le bien-être. Vendredi, 20 h, Planète+.

Photo AFP

Hommage à Anémone

Enchaînement de deux films-phares du répertoire de l’actrice Anémone : «Le quart d’heure américain», de Philippe Galland, aussi avec Gérard Jugnot et Jean-Pierre Bisson, et «Ma femme s’appelle reviens», de Patrice Leconte, avec également Michel Blanc et Catherine Gandois. Vendredi, 20 h, Studiocanal.

«Désordre extrême»

Les insomniaques s’amuseront sûrement devant le «marathon» d’épisodes de «Désordre extrême» que propose MOI ET CIE jusqu’à... 2 h du matin, samedi! Voyez comment des personnes sont incapables de se séparer de leurs biens ou animaux, jusqu’à l’encombrement, et jusqu’à frôler la crise personnelle. Vendredi, 21 h, MOI ET CIE.

«Bellevue»

Rediffusion de cette série américaine en huit épisodes, où la policière Annie Ryder (Anna Paquin) enquête sur la disparition d’une adolescente transgenre, alors qu’une mystérieuse personne s’échappe de son passé. Vendredi, 22 h, V.