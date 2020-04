Soccer: s’exiler pour se rapprocher de son pays

Représenter son pays passe parfois par l’étranger. C’est le cas de joueuses de soccer du Québec qui rêvent de jouer pour le Canada aux Jeux olympiques ou en Coupe du monde. Gabrielle Carle est la seule athlète de la Belle Province au sein de la formation nationale et celles qui veulent la rejoindre doivent presque toujours faire leurs preuves dans une ligue américaine.

À l’âge de 18 ans, l’athlète de Lévis faisait déjà partie de l’équipe nationale et il n’y avait aucun doute qu’elle poursuivrait son parcours au sud de la frontière. Il s’agissait du cheminement typique pour cette joueuse remarquée par Canada Soccer dès l’adolescence. Depuis, elle y a fait sa place et a même choisi de rester en Caroline du Sud pour s’entraîner en attendant que les activités sportives reprennent après la pandémie de la COVID-19.

La Montréalaise Rhian Wilkinson était l’une des Québécoises de l’équipe nationale senior lorsque Carle y a fait ses débuts. Aujourd’hui, Wilkinson dirige les équipes canadiennes féminines des moins de 17 ans et des moins de 20 ans.

Elle se souvient avoir été très nerveuse à l’idée de quitter le Canada pour ses études universitaires. Si elle admet qu’il s’agit d’une décision personnelle très difficile, il n’en demeure pas moins que jouer dans la NCAA est l’une des meilleures façons de se faire remarquer.

«Il y a beaucoup de talent chez les jeunes joueuses du Québec. Elles devraient toutes avoir la chance d’aller dans la NCAA et d’évoluer au plus haut niveau possible», a dit Wilkinson qui reconnaît qu’il devrait y avoir plus de représentantes de la province dans l’équipe senior.

Elle rappelle que la grande majorité des Québécoises qui ont joué plusieurs années pour le Canada ont choisi d’étudier dans une université américaine. Parmi elles, il y avait Wilkinson, Marie-Ève Nault, Isabelle Morneau, Amy Walsh et Josée Bélanger.

Sortir de leur zone de confort

Rudy Doliscat, à la tête du Centre national de haute performance de Soccer Québec, estime que les Québécoises qui rêvent de jouer en équipe nationale doivent sortir davantage de leur zone de confort et rechercher des circuits avec plus d’intensité et d’adversité.

«Souvent, les joueuses ont l’ambition d’étudier et de jouer au Québec. Elles ne partent pas toutes avec l’idée de jouer aux États-Unis. Tandis que lorsqu’on parle à des filles des autres provinces, c’est identifié très tôt qu’elles voudraient pouvoir partir pour vivre la NCAA», a-t-il expliqué.

À 21 ans, Carle poursuit ses études à l’Université Florida State et prévoit jouer sa quatrième et dernière saison avec les Seminoles l’automne prochain. Au sein de cette formation, elle a rempli un rôle important dans la conquête du championnat national universitaire en 2018, faisant même partie de l’équipe d’étoiles de ce tournoi de première division.

«Gabrielle est quand même un talent à part et elle a été identifiée très tôt, a rappelé Doliscat, l’un de ses mentors. C’est pour cette raison qu’elle s’est retrouvée dans une université d’un très haut niveau. En plus du talent, elle a le programme qui la garde très performante.»

Aujourd’hui, les Québécoises Wayny Balata, Marika Guay, Lara Kazandjian et Léonie Portelance sont des joueuses de l’équipe canadienne des moins de 20 ans qui choisissent de jouer et d’étudier chez nos voisins du Sud.

«Elles se rendent dans de bonnes écoles et je crois que ça les poussera au niveau suivant. Je pense que ce sera bientôt une période excitante pour les joueuses du Québec», a indiqué Wilkinson.